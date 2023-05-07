Роман Протасевич прокомментировал свой приговор

Соцсети продолжают обсуждать жесткий приговор Роману Протасевичу, бывшему администратору интернет-проектов, признанных в Беларуси экстремистскими.

Многие высказывают предположение, что за деятельное сотрудничество со следствием Протасевич в итоге будет помилован. Однако сам он, похоже, таких надежд не питает.

«Встретимся через шесть (восемь минус два) лет», — написал Протасевич в своем Телеграм-канале. И это, кстати, первая запись за год.

Напомним, что 3 мая Минским областным судом Протасевич был приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. До вступления приговора в силу он остается под домашним арестом.

По белорусскому законодательству, домашний арест засчитывается в срок наказания. Как разъясняла Республиканская коллегия адвокатов, «два дня домашнего ареста соответствуют одному дню ареста или лишения свободы, двум дням ограничения свободы. Один день содержания под стражей соответствует полутора дням лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего и усиленного режима, одному дню лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого и особого режима или в тюрьме, одному дню ареста».

Задержан Роман Протасевич был в мае 2021 года после посадки в Минске самолета Raynair, летевшего по маршруту «Афины-Вильнюс». Перед тем, как был переведен под домашний арест, Протасевич находился в СИЗО КГБ. Получается, что от вынесенного приговора он мысленно отминусовал себе два года как фактически отбытые. Хотя расчет правильным не выглядит.