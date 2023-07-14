Роман Протасевич ищет работу

Роман Протасевич рассказал журналистам, что после исключения из списка террористов будет искать работу и строить более конкретные планы на жизнь, передает БЕЛТА.

По словам Романа Протасевича, сейчас он пытается налаживать собственную жизнь: «Решил заняться собой. Буквально недавно узнал, что меня исключили из списка террористов. Это значит, что уже сейчас я могу искать работу, более конкретно думать о будущем».

Как отметил Роман Протасевич, именно поиски работы у него в приоритете на ближайшее будущее. «Буду заниматься поисками работы и параллельно укреплять здоровье. Что касается сферы, в которой планирую работать, это тяжелый вопрос. Я сейчас рассматриваю различные варианты. Если говорить совсем честно, то я точно не планирую связать жизнь с политикой», — заверил он. И добавил, что его часто узнают на улицах, но негативного отношения к себе он не ощущает.