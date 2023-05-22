Роман Протасевич до колонии не доехал. Помилован

Блогер Роман Протасевич, осужденный в Беларуси на 8 лет лишения свободы, сообщил журналистам, что помилован.

– Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость, – сказал он.

Напомним, что Протасевич был признан виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблении Лукашенко, распространении заведомо ложных сведений о Беларуси. Приговор он не обжаловал.

Заметим также, что арестованную вместе с Протасевичем россиянку Софью Сапего Александр Лукашенко не помиловал. 24 мая в Москве должен состояться суд о ее экстрадиции из Беларуси для отбывания наказания в России.