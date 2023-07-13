За четыре часа на спортсмена подписались более 4800 пользователей.

Сейчас у него около 17 000 подписчиков.

Фигурист и олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров завел Telegram-канал. Об этом спортсмен заявил на своей новой странице в соцсети.

Первое сообщение Костомарова выглядело так: «Всем привет. Это реальный я».

Позже спортсмен опубликовал на канале видео, в котором подтвердил, что это его официальная страница в Telegram. За четыре часа на фигуриста подписались более 4800 пользователей.

Ранее спортсмен опубликовал в соцсетях видео с выпиской из больницы в Коммунарке, где он провел 175 дней. Костомаров попал в больницу 10 января 2023 года с пневмонией. Однако позже состояние спортсмена стало ухудшаться и у него начал развиваться некроз конечностей. В результате врачи ампутировали ему обе стопы, затем голени обеих ног, кисть правой руки и несколько пальцев на левой руке.