Роман Абрамович занимается обменом пленных

Роль миллиардера Романа Абрамовича в переговорах между Украиной и Россией ослабла, а представители украинских, американских и европейских властей отказались от ожиданий, что он может сыграть ключевую роль посредника в диалоге, пишет WSJ.

Абрамович теперь занимается более узкими сделками по обмену пленными, вывозу зерна из Украины и аммиака из России, пишет Форбс со ссылкой на WSJ.

Власти Украины, США и Европейского союза пересмотрели свое отношение к посреднической роли российского миллиардера Романа Абрамовича в переговорах между Россией и Украиной, пишет The Wall Street Journal. Они отказались от ожиданий, что Абрамович может сыграть ключевую роль в диалоге между двумя странами, сам миллиардер сейчас помогает решению более узких вопросов: по обмену пленными, вывозу зерна из Украины и поставкам аммиака из России, отмечает газета.

Чиновники в администрации США заявили, что воздерживались от введения санкций против Абрамовича по просьбе Украины, но относятся к нему «все более неоднозначно».

Украинские власти внесли Абрамовича в санкционный список, но действие санкций против него приостановлено до тех пор, пока не будут возвращены пленные. Советник президента Украины Михаил Подоляк сказал, что в переговорах между Россией и Украиной Абрамович «может сыграть определенную роль, если возникнет необходимость вмешаться в некоторые вопросы». «Но это не та роль посредника, которую он играл в первых раундах переговорного процесса», — добавил советник Владимира Зеленского.

Москва использует посредников в своей дипломатии на протяжении десятилетий, напомнил научный сотрудник Совета по международным отношениям, который занимал должность старшего директора по России в Совете национальной безопасности при президенте Джордже Буше Томас Грэм.

«Но скрытый канал обычно не является публичным. Абрамович получил большую огласку», — сказал Грэм.

«Когда кто-то перестал быть эффективным, пришло время применить к нему санкции. Это не бесплатный пропуск на всю жизнь», — сказал бывший американский дипломат Джим Вассерстром, который занимался вопросами борьбы с коррупцией. Министерство финансов США отказалось от комментариев.

Редко кому удается договориться о выходе из-под санкций, сказал юрист Covington & Burling в Лондоне Дэвид Лорелло. По его словам, европейские регуляторы санкций могут учитывать участие в освобождении пленных как достаточное основание для исключения из-под действия ограничений, а могут не учитывать. Абрамович остается посредником, приемлемым для президента России Владимира Путина, а также для Украины и ее союзников, заявили люди, близкие к Кремлю. Люди, близкие к Абрамовичу, сказали, что он мало чем занимается, кроме вопросов, связанных со «специальной военной операцией» России на Украине, в основном перепоручая свои юридические споры группе доверенных советников.

По словам людей, близких к Абрамовичу и Кремлю, миллиардер лично встречался с Путиным и имел несколько телефонных разговоров с российским президентов с начала «спецоперации». У него также есть прямая линия с главой администрации президента Антоном Вайно. По словам собеседника издания, Абрамович передает украинскую точку зрения непосредственно Путину, а затем — взгляды Кремля Киеву. Он помогает в небольших обменах пленными каждые несколько недель. Чиновникам ООН посоветовали обратиться к Абрамовичу, чтобы заключить «зерновую» сделку, сказал глава гуманитарной миссии ООН Мартин Гриффитс. «При контактах он всегда был полезен», — отметил Гриффитс в электронном письме.

«Народная Воля» рассказывала, как Роман Абрамович стал переговорщиком.