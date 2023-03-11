Родительские субботы: что можно и нельзя делать 11, 18, 25 марта

11 марта, православные христиане отметят первую великопостную Родительскую субботу – особый день поминовения усопших.

Всего в марте 2023 года православные будут вспоминать усопших родственников 11, 18 и 25 числа. Дни поминовения, пришедшиеся на Великий пост, называются Родительскими субботами. Четкой привязки к датам у них нет. Время проведения родительских суббот меняется в зависимости от Пасхи и Великого поста. У событий, которые почитаются с эпохи древних славян, есть свои традиции, которые складывались на протяжении веков.

Родительские субботы Великого поста

«Родительскими» субботы стали именоваться, потому что христиане молитвенно поминали в первую очередь своих почивших родителей. В эти дни в храме после Литургии совершают особую заупокойную службу — панихиду.

На протяжении всего Великого поста очень мало дней, когда возможно совершение полной Литургии, а значит, и главной церковной молитвы об усопших. Чтобы не лишать умерших молитвенного предстательства в этот период, Церковь установила три особых дня для молитвы о них.

2-я неделя Великого поста – 11 марта;

3-я неделя Великого поста – 18 марта;

4-я неделя Великого поста – 25 марта.

Традиции родительских суббот

Согласно традициям, богослужения проходят накануне родительских дней. В пятницу вечером члены семей усопших заказывают поминальные службы –это называется парастасом.

Поминать усопших родственников, если нет возможности побывать в храме, можно и дома. Ведь главная цель – помолиться за упокоение их душ. В родительские субботы в храмах проходят панихиды, которые завершаются короткой службой – литией.

Как правило, в церковь в такие дни не приходят с пустыми руками. На помин приносят постную пищу, фрукты, овощи. Продукты оставляют в специально отведенных местах. После завершения богослужения служители либо раздают их небогатым людям, которые нуждаются в этом, либо оставляют для нужд церкви.

После храма принято посещать кладбище. Ходить туда с едой, тем более с алкоголем, не принято. На кладбище в родительские дни положено приводить в порядок могилы. В это время убирают опавшую листву, увядшие цветы, мусор, который ветер приносит за оградки. После уборки можно немного посидеть возле могилы. Кто-то в это время читает молитвы, а кто-то вспоминает, какими были люди, дорогие сердцу, передает журнал «Фома»