По данным следствия, вечером 14 января поступило сообщение о смерти маленького мальчика. На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа.

Трагедия произошла в многодетной семье из Слуцка. К слову, родители уверяли, что малышу просто стало плохо, и они вызвали скорую помощь. Несмотря на все усилия врачей спасти его не удалось.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти 3-летнего мальчика. Исследование показало, что ребенок умер в результате сильного удара по голове.

Незамедлительно по подозрению в совершении преступления сотрудники милиции задержали родителей погибшего ребенка. В ходе допросов они признались, что регулярно избивали ребенка, потому что он плохо себя вел и часто плакал, тем самым раздражал их. За это семейная пара наказывала сына, но в тот роковой вечер, не рассчитав силу, забили до смерти.

Действия родителей квалифицированы следствием по п. 2 ч. 2 ст. 139 УК (убийство заведомо малолетнего). С санкции прокурора к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Окончательная правовая оценка действиям пары будет дана по результатам расследования.

В настоящее время дети (1, 4 и 13 лет) изъяты из семьи и находятся в приюте под наблюдением специалистов.

Расследование уголовного дела продолжается.