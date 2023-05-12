Рита Дакота сравнила свой нос до и после пластической операции 

Певица Рита Дакота (бывшая минчанка Маргарита Герасимович) не перестает работать над собой. Ее философия не исключает того, что некоторые недовольства собой можно не принимать, а просто менять — даже если это получается только хирургическим путем. Год назад певица избавилась от главного, по ее мнению, изъяна на лице. Артистка переделала кончик носа. Аккуратная и профессиональная работа хирурга не повлекла за собой неприятных последствий. И даже спустя год Рита результатом довольна.

«Ни капельки не жалею, считаю, что это было одно из лучших решений в моей жизни, — призналась она и продемонстрировала свой нос сейчас и до вмешательства. — В общем, девчонки, если у вас что-то криво, что-то вам не нравится и прочее, не бойтесь. Реально, жизнь одна, как говорил классик, кайфуйте».

Риту стоит похвалить за то, что, в отличие от своих медийных коллег, она умеет вовремя остановиться пишет портал Super. Но, возможно, дело и в том, что еще одна ее попытка улучшить внешность успехом не увенчалась. Певица захотела изменить форму губ, но вместо исправленной асимметрии получила «вареники» и кучу хейта от подписчиков. В итоге пришлось практически сразу избавиться от филлеров и оставить пока мечту о пухлых губах. Но главное — нос теперь идеальный.