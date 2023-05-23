Рита Дакота поедет в ЗАГС на самокате

Предложение руки и сердца певица Рита Дакота (она же бывшая минчанка Маргарита Герасимович) получила вскоре после того, как гордо заявила, что больше замуж не собирается. Не тут-то было! Новые отношения привели прямо под венец. Избранником певицы стал ее продюсер и музыкант Федор Белогай.

Федор и Рита познакомились в 2019 году на съемках клипа на песню «Новые линии», режиссером которого он выступил вместе с Кариной Кандел. В конце года та же команда сняла для Дакоты видеоклип на трек «Электричество», Федор и Рита сыграли в нем влюбленную пару. Продемонстрированная на экране «химия» между ними стала реальностью.

«Это не я сняла в клипе возлюбленного, а клип подарил мне новую любовь», — считает Рита.

В июне 2020 года Дакота и Белогай сделали парные татуировки в честь выхода нового альбома Риты «Стаи китов», в который она вложила много личного — расставание с Владом Соколовским и начало отношений с Федором Белогаем.

И вот продолжение истории.

«Мы просто приедем на самокате в МФЦ у дома (в России в таких многофункциональных муниципальных центрах размещаются ЗАГСы — Прим.) в спортивных костюмах и распишемся, а потом сделаем скромный ужин на пять человек для родителей», — поделилась Рита в своем телеграм-канале планами на предстоящую церемонию бракосочетания.

А деньги, которые влюбленные отложили на свадьбу, пойдут на доброе дело: молодожены сделают ремонт в детском доме в Подмосковье. «Да, может быть, это не по канонам шоу-бизнеса — вот так, без пышной свадьбы и «инфоповода», зато максимально душевно и по-нашему», — написала артистка.