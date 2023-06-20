РИА «Новости» призвало Z-патриотов сбавить обороты

Главный пропагандистский ресурс России неожиданно окатил холодным душем Z-патриотов, которые ратуют за то, чтобы российские войска дошли до Львова, до Варшавы, до Берлина, до Лондона и далее по карте.

Поскольку таких деятелей немало и в Беларуси, процитируем главный довод публикации.

«Наши враги пытаются затягивать украинский конфликт как можно дольше, чтобы обескровить и измучить Россию, ведь Великая Отечественная тоже разорила нас и обеспечила демографическую катастрофу на поколения вперед. Наши патриоты требуют примерно того же — воевать без конца, дойти до Львова, выйти на границу с Польшей.

Но давайте будем уже реалистами. Во время Великой Отечественной войны в ходе освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков погибло около трех миллионов советских воинов. Не хотелось бы побеждать сегодня такой ценой.

Чтобы дойти до польской границы, и сегодня нужны миллионы бойцов. Где их взять? Собрать по всей стране? Но у нас есть еще Дальний Восток, есть Закавказье, Балтика, бесконечная граница со Средней Азией. И везде на низком старте уже стоят американцы, везде они готовы влезть на нашу землю».

Впрочем, РИА «Новости» все равно не призывает россиян отказываться от амбициозных планов.

«Возвращение своих земель Россией — это очень долгая история. Максимальные территориальные приобретения должны сопровождаться минимальными человеческими потерями, это наш исторический стиль. В XVII веке мы воевали за эти же земли с Польшей десятилетиями.

Двигались вперед по чуть-чуть, по шажочку, щадили людей: после Смуты у нас была очередная демографическая яма. В 1667-м подписали Андрусовское перемирие — по этому договору поляки разрешили нам взять в аренду Киев. Да-да, купили окончательно мы его только потом, а поначалу это был «договор аренды на два года».

Тоже, наверное, ворчали тогда рассерженные патриоты с капустой в бородах:

«Измена, договорняк!»

Ничего, перетерпели эти крики, двинулись дальше. В 1686 году Москва подписала с Польшей «Вечный мир», окончательно выкупив Киев и Левобережье. Не прошло и столетия, как Польша прекратила свое существование, часть ее вошла в нашу империю. Именно в таком длинном историческом периоде прирастает людьми и землями наша Россия», — сказано в публикации.

Кстати, в России уже все чаще звучат голоса, что бояться надо не Америки, а Китая. И что выдвинутый Владимиром Путиным тезис об «исторических землях» очень нравится Пекину, так как значительную часть Дальнего Востока в Китае считают своей исторической территорией.