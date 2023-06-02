«Результаты репетиционного могут не полностью соответствовать результатам ЦЭ»

Министерство образования ответило на некоторые вопросы по результатам ЦЭ.

«В Министерство образования в рамках приема граждан, на чат-бот, в сеть-Интернет поступают вопросы по результатам ЦЭ.

Приводим разъяснения по самым горячим вопросам:

* Методика перевода первичных баллов в тестовые используется с 2019 года и утверждена приказом Министра образования Республики Беларусь от 20.01.2023 № 39а для расчета результатов ЦЭ.

* Результаты репетиционного ЦЭ от 28 января 2023 года были рассчитаны по данной методике.

* В связи с отсутствием изменений в методике перевода первичных баллов в тестовые с 2019 года информирование общественности не производилось. Результаты ЦЭ от 14 мая 2023 года также выполнены по данной методике.

* Расхождения между шкалой перевода ЦТ-2022 и ЦЭ-2023 обусловлены базовым уровнем тестов ЦЭ.

* Ввиду чего, результаты репетиционного тестирования по подготовке к ЦТ могут не полностью соответствовать результатам ЦЭ.

* В настоящее время проводится работа межведомственной комиссии».