Режим контртеррористической операции отменили в Белгородской области

О решении отменить режим КТО на территории региона губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил сегодня в своём Telegram-канале. Соответствующий документ уже опубликован, сообщает чиновник.

Ранее в Минобороны РФ дали официальные комментарии о прорыве ДРГ на территорию Грайворонского горокруга. В военном ведомстве заявили, что диверсантов к сегодняшнему дню частично уничтожили, частично вытеснили в Украину.

Как сообщает местный сайт Бел.ру, теперь белгородцы массово просят досрочно завершить учебный год и отменить экзамены.

По мнению взволнованных белгородцев, дети испытывают серьёзный стресс, а продолжать учебный процесс в оставшиеся четыре дня учебного года — бессмысленно. Родители массово обращаются с просьбой дать согласие на сокращение последней четверти в школах, перевести детей на удалёнку и отменить экзамены.