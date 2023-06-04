Reuters: Около 20 глав разведывательных служб провели секретную встречу в Сингапуре

Высокопоставленные чиновники из примерно двадцати крупнейших разведывательных агентств мира провели секретную встречу на полях форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре в эти выходные, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

По их словам, такие встречи организуются правительством Сингапура и в течение нескольких лет незаметно проводятся в отдельном месте рядом с саммитом по безопасности. Ранее об этих встречах не сообщалось.

США представляла директор национальной разведки Аврил Хейнс, Китай также был среди других присутствующих стран, несмотря на напряженные отношения между двумя странами. Присутствовал также представитель Индии, отмечает информационное агентство.

«Встреча занимает важное место в международной теневой повестке дня, — сказал источник, знакомый с ходом обсуждений. — Учитывая круг участвующих стран, это не фестиваль ремесла, а скорее способ содействовать более глубокому пониманию намерений и конечных целей».

«Среди спецслужб существует негласный кодекс, согласно которому они могут разговаривать, когда более официальная и открытая дипломатия затруднена — это очень важный фактор во времена напряженности, и сингапурское мероприятие способствует этому», — добавил он.

Представитель министерства обороны Сингапура заявил, что во время участия в диалоге Шангри-Ла «участники, включая высокопоставленных сотрудников разведывательных служб, также пользуются возможностью встретиться со своими коллегами».

«Министерство обороны Сингапура может содействовать проведению некоторых из этих двусторонних или многосторонних встреч, — сказал он. — Участники сочли такие встречи, проводимые в кулуарах, полезными».

Посольство США в Сингапуре заявило, что не располагает информацией о встрече. Правительства Китая и Индии не ответили на просьбы о комментарии.

США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия используют так называемую сеть «Пять глаз» для сбора и обмена широким спектром разведывательной информации, и сотрудники их разведслужб часто встречаются. А вот крупные встречи разведывательного сообщества проводятся реже и почти никогда не афишируются.

Хотя о конкретных обсуждениях в Сингапуре мало подробностей, в пятницу на переговорах обсуждались война в Украине и транснациональная преступность, добавил источник, знакомый с ходом обсуждений.