Ретроградный Меркурий продлится до 15 мая.
Как обратить мощную негативную энергию себе во благо?
Как говорится, хотите – верьте, хотите – нет, но астрологи отмечают, что в ретроградном движении Меркурий может рушить планы, влиять на ход и последовательность событий, создавать путаницу, притуплять чувство времени.
Еще Меркурий — планета коммуникаций. Поэтому влияет на способность корректно и эффективно взаимодействовать друг с другом.
Кроме этого, Меркурий отвечает за прием и передачу информации, оформление документов и заключение договоров, обучение, предпринимательскую и коммерческую деятельность.
В период ретроградного Меркурия советуют отказаться от заключения сделок и подписания договоров, совершения дорогостоящих покупок, крупных финансовых операций и инвестиций.
«Следует быть особо внимательным к тому, что вы говорите и пишете, а также обращать более пристальное внимание на слова других людей, — советуют астрологи. — Речь идет не столько о злом умысле, сколько о неверно донесенной информации или искаженном ее понимании и восприятии.
Еще одна особенность ретроградности заключается в связи с прошлым. Поэтому могут напомнить о себе люди, с которыми вы давно не виделись. Найдутся те, с кем общение было прервано много лет назад. Не исключено, что придется выяснить отношения с теми, с кем возникло недопонимание, и тем самым закрыть гештальт.
«Лучший совет на эти три ретроградные недели: принимать все обстоятельства как должные, не сопротивляться им и сохранять спокойствие, — говорит астролог Ирина Орлова. — Будьте открыты событиям и переменам. Все происходящее является лучшим для вас. Может показаться, что ретроградный Меркурий — это вселенское зло. Но это заблуждение. Если правильно воспользоваться его энергией, то этот период сослужит вам добрую службу».
Каким занятиям посвятить три ретроградные недели?
- Обучению, особенно эзотерическому. Ум настроен на нестандартное мышление.
- Восстановите утраченные контакты.
- Наводите порядок в системах хранения информации: папки, телефон, компьютер.
- Творите и созидайте! Фантазия в это время неиссякаемая.
- Прощайтесь (если давно это решили): расставайтесь, уходите, увольняйтесь.
- Разберитесь с долгами и верните все то, что задолжали
- Работайте со своими внутренними негативными установками и блоками, закрывайте гештальты.
- Йога и духовные практики — лучшее, что может быть!
Не существует неблагоприятных периодов. Энергия каждого периода по-своему хороша. Зато есть неспособность человека этой энергией воспользоваться, бесполезно проведенное время и упущенные
возможности. Возьмите то ценное, что нужно вам, и живите с ретроградным Меркурием в принятии и согласии».