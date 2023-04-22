Ретроградный Меркурий продлится до 15 мая.

Как обратить мощную негативную энергию себе во благо?

Как говорится, хотите – верьте, хотите – нет, но астрологи отмечают, что в ретроградном движении Меркурий может рушить планы, влиять на ход и последовательность событий, создавать путаницу, притуплять чувство времени.

Еще Меркурий — планета коммуникаций. Поэтому влияет на способность корректно и эффективно взаимодействовать друг с другом.

Кроме этого, Меркурий отвечает за прием и передачу информации, оформление документов и заключение договоров, обучение, предпринимательскую и коммерческую деятельность.

В период ретроградного Меркурия советуют отказаться от заключения сделок и подписания договоров, совершения дорогостоящих покупок, крупных финансовых операций и инвестиций.

«Следует быть особо внимательным к тому, что вы говорите и пишете, а также обращать более пристальное внимание на слова других людей, — советуют астрологи. — Речь идет не столько о злом умысле, сколько о неверно донесенной информации или искаженном ее понимании и восприятии.

Еще одна особенность ретроградности заключается в связи с прошлым. Поэтому могут напомнить о себе люди, с которыми вы давно не виделись. Найдутся те, с кем общение было прервано много лет назад. Не исключено, что придется выяснить отношения с теми, с кем возникло недопонимание, и тем самым закрыть гештальт.

«Лучший совет на эти три ретроградные недели: принимать все обстоятельства как должные, не сопротивляться им и сохранять спокойствие, — говорит астролог Ирина Орлова. — Будьте открыты событиям и переменам. Все происходящее является лучшим для вас. Может показаться, что ретроградный Меркурий — это вселенское зло. Но это заблуждение. Если правильно воспользоваться его энергией, то этот период сослужит вам добрую службу».

Каким занятиям посвятить три ретроградные недели?

Обучению, особенно эзотерическому. Ум настроен на нестандартное мышление. Восстановите утраченные контакты. Наводите порядок в системах хранения информации: папки, телефон, компьютер. Творите и созидайте! Фантазия в это время неиссякаемая. Прощайтесь (если давно это решили): расставайтесь, уходите, увольняйтесь. Разберитесь с долгами и верните все то, что задолжали Работайте со своими внутренними негативными установками и блоками, закрывайте гештальты. Йога и духовные практики — лучшее, что может быть!

Не существует неблагоприятных периодов. Энергия каждого периода по-своему хороша. Зато есть неспособность человека этой энергией воспользоваться, бесполезно проведенное время и упущенные

возможности. Возьмите то ценное, что нужно вам, и живите с ретроградным Меркурием в принятии и согласии».