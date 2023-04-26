Редкий случай. Шар из еды образовался в желудке 13-летнего ребенка. Гродненские врачи его ломали и доставали по частям

В Гродненскую детскую больницу поступил 13-летний мальчик из Гродненского района, у которого сильно болел живот, его мучила рвота.

Несколько раз ребенку выполнили гастроскопию. Исследование каждый раз показывало, что в желудке у мальчика еда, хотя тот утверждал, что ничего не ел. Лишь третье диагностическое исследование позволило с уверенностью говорить, что дело в безоаре – плотном скоплении частично переваренных и непереваренных остатков.

Вот что пишет «Гродненская правда»:

«Пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству.

Безоар ломали и доставали по частям.

Он был размером с полжелудка.

– Наиболее распространены фитобезоары, они состоят из неперевариваемых частей фруктов и овощей, таких как клетчатка, кожура и семена. Встречаются и трихобезоары – скопление волос… У нашего пациента это были остатки пищи, на которые налипли жвачки и шелуха от семечек, катышки от свитеров. Что стало пусковым механизмом для появления безоара у ребенка, сказать сложно, – рассуждает врач-эндоскопист Дмитрий Кривецкий. – Иногда достаточно образоваться даже небольшой «горошине» с частицами пищи или волос в желудке, на которую будет налипать то, что попадает в этот орган. Но все-таки не стоит бросаться в панику и переживать, если нечаянно проглотишь ту же жвачку.

Безоар образовывается нечасто.

В 2023 году это первый случай в Гродненской детской больнице.

В 2022-м их было два. У девочек старше 10 лет в желудках находились комья из волос. Вес у каждого инородного тела был больше килограмма».