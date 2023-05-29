Ребус: почему ядерное оружие — российское, а использовать его учат белорусов?

Тема поставки российского тактического ядерного оружия в Беларусь остается одной из самых обсуждаемых. Но есть ребус, который пока никто не разъяснил.

Так, Сергей Шойгу, министр обороны Российской Федерации в день подписания с белорусским коллегой Виктором Хрениным документов, определяющих порядок содержания такого вооружения в спецхранилище на территории нашей республики заявил: «Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие. Контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной».

Представители белорусского МИД, представители России также дружно заявляют, что в поставках тактического ядерного оружия в Беларусь нет никакого нарушения Договора о нераспространении ядерного оружия, так как все остается российским и под контролем России.

А вот что сообщил телеканалу ОНТ помощник министра обороны Беларуси, генерал-майор Леонид Касинский.

«Лётные силы и средства, самолеты для того, чтобы являться носителями тактических ядерных боеприпасов прошли переоборудование, переоснащение. Экипажи прошли соответствующую подготовку, многоплановую подготовку. И на сегодняшний день мы можем констатировать, что наши военнослужащие прошли полный курс обучения в части, касающейся комплексов С-400 и непосредственно ракетных систем «Искандер», — рассказал он.

И остается непонятным: если ядерное оружие остается российским, то почему использовать его обучают белорусов?