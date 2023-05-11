Ребенок троих родителей: уже реальность

В Великобритании подтвердили рождение первых детей, созданных с использованием экспериментальной техники, объединяющей ДНК трех человек, сообщает The Associated Press.

Британский университет Ньюкасла еще в 2017 году получил лицензию на создание детей с использованием ДНК трех человек, чтобы предотвратить передачу женщинами потенциально смертельных генетических заболеваний своим детям.

Управление по оплодотворению и эмбриологии человека заявило, что таким образом в Великобритании родилось менее пяти детей, но не предоставило дополнительных подробностей для защиты личности семей.

В 2015 году Великобритания стала первой страной, принявшей законодательство, регулирующее методы, помогающие предотвратить передачу дефектов своим детям от женщин с неисправными митохондриями — источником энергии в клетке. В 2016 году в США был зарегистрирован первый в мире ребенок, родившийся с использованием этой техники.

Генетические дефекты могут привести к таким заболеваниям, как мышечная дистрофия, эпилепсия, проблемы с сердцем и умственная отсталость. Примерно один из 200 детей в Британии рождается с митохондриальным заболеванием. На сегодняшний день 32 пациента получили разрешение на такое лечение.

Для женщины с неисправными митохондриями ученые берут генетический материал из ее яйцеклетки или эмбриона, который затем переносят в донорскую яйцеклетку или эмбрион, у которого все еще есть здоровые митохондрии, но у которых удалена остальная часть ключевой ДНК.

Затем оплодотворенный эмбрион переносится в матку матери. Генетический материал из донорской яйцеклетки составляет менее 1% генетического материала ребенка, созданного с помощью этого метода.

«Митохондриальное донорство дает семьям с тяжелыми наследственными митохондриальными заболеваниями возможность рождения здорового ребенка», — говорится в заявлении регулятора фертильности Великобритании. Агентство заявило, что это все еще в стадии предпубликации, но надеется, что участвующие ученые из Университета Ньюкасла вскоре опубликуют подробности лечения.

Великобритания требует, чтобы каждая женщина, проходящая лечение, получила разрешение Управления по оплодотворению и эмбриологии человека. Регулятор говорит, что для того, чтобы иметь право, у семей не должно быть других доступных вариантов предотвращения передачи генетического заболевания.

Многие критики выступают против методов искусственного воспроизводства, утверждая, что у людей есть другие способы избежать передачи болезней своим детям, такие как донорство яйцеклеток или скрининговые тесты, и что экспериментальные методы еще не доказали свою безопасность.

Другие предупреждают, что изменение генетического кода таким образом может стать скользкой дорожкой, которая в итоге приведет к созданию «дизайнерских» детей для родителей, которые хотят не только избежать наследственных заболеваний, но и иметь более высоких, сильных, умных или красивых детей.