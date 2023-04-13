Реабилитировал нацизм: врача отправили за решетку из-за постов в соцсетях

Заместитель Барановичского межрайонного прокурора санкционировал применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 40-летнего врача одного из учреждений здравоохранения г.Барановичи Х. – ему инкриминированы умышленные действия по реабилитации нацизма.

«Согласно материалам уголовного дела обвиняемый в августе 2022 года в целях оправдания, распространения и популяризации идеологии нацизма, а также героизации нацистских преступников и их пособников разместил и хранил на одной из общедоступных страниц в социальной сети материалы с изображениями плакатов, — сообщает прокуратура. — На них имелась символика, связанная с идеями расового превосходства одной нации над другой, показаны личное положительное отношение к солдатам фашистской Германии, приверженность к нацистским и расистским взглядам.

По указанному факту Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.130-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Прокурор санкционировал избрание в отношении Х. названной меры пресечения с учетом тяжести преступления и данных о личности обвиняемого».