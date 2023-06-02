Разработки белорусских ученых обсудят на международной конференции

Белорусские ученые создали препарат, направленный на восстановление и поддержание зеленых насаждений вдоль дорог, которые обрабатываются противогололедными реагентами.

Об этом рассказал директор Института микробиологии НАН Беларуси Александр Шепшелев.

«Он очень хорошо себя зарекомендовал по линии ЖКХ, испытания, проведенные в Первомайском районе Минска, показали его эффективность, — говорит ученый. — Еще одна из последних разработок, которой мы гордимся, направлена на создание кератиназы — фермента, который направлен на расщепление перьев в птицеводстве либо используется в косметологии для создания тех или иных косметических средств. На данный момент идут сугубо импортные поставки», — отметил он.

Кроме того, ученые разрабатывают субстанции с целью создания лекарственных препаратов для борьбы с онкозаболеваниями. Также они создают ферменты различной направленности, в том числе используемые при создании сенсорных приборов для определения уровня сахара в крови, применяемые в кормлении животных.

Кстати, 6—9 июня на базе Национальной академии наук будет проходить XIII Международная научная конференция «Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты», в которой планируют принять участие свыше 240 ученых из разных стран, в том числе России, Узбекистана, Казахстана, Китая, США.