Размещение российского ядерного оружия в Беларуси: появилась реакция Байдена

Президент США Джо Байден заявил, что крайне негативно оценивает размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси.

Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

«Моя реакция крайне отрицательна», – сказал президент США на брифинге.

В то же время, будет ли Вашингтон как-то реагировать на такой шаг, Байден не уточнил.

О том, что из России в Беларусь началось перемещение тактических ядерных зарядов, Александр Лукашенко сообщил 25 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вчера отказался комментировать эту новость.

Напомним, что еще в марте Владимир Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. И сообщил, что к 1 июля планируется завершение подготовки хранилища для соответствующих боеголовок. Эти планы были негативно встречены не только Западом, но и Китаем. В частности, 27 марта об этом заявила представитель китайского МИД Мао Нин. Она сказала, что Китай призывает «снижать стратегические риски, а не повышать их».