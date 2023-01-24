Разыскиваются очевидцы

В Осиповичах вечером 23 января девушка попала под поезд. Пострадавшая была госпитализирована, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

«По данным следствия, вблизи железнодорожной станции Осиповичи-1 в результате наезда поезда региональных линий эконом-класса, следовавшего по маршруту Осиповичи-Минск, травмирована 23-летняя жительница Барановичей, — сообщает belta.by.

Следственно-оперативная группа установила, что она переходила пути по пешеходному переходу. Предварительно, девушка разговаривала по мобильному телефону. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По информации МЧС, задержка в движении поезда составила 28 минут.

По данному факту Осиповичским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.

Следователи обращаются к очевидцам произошедшего с просьбой сообщить имеющуюся информацию о произошедшем по телефонам: 8(02235) 241-10, 8(02235) 241-36.-0-