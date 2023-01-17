За сутки во Фрунзенском районе столицы произошло второе разбойное нападение, сообщает МВД. Задержан 18-летний парень.

По данным следствия, 16 января молодой человек в одном из популярных мессенджеров нашёл покупателя криптовалюты. Встретившись вечером у станции метро Кунцевщина, потерпевший передал в руки фигуранта 10 тысяч долларов. Пересчитав деньги, подозреваемый распылил перцовый баллончик в лицо покупателю и скрылся с валютой в неизвестном направлении.

В кратчайшие сроки сотрудники милиции задержали похитителя и изъяли часть похищенных средств. Со слов фигуранта, он хотел погасить кредит взятый в банке.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.207 (разбой, совершенный в крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. В настоящее время с участием подозреваемого проводятся следственные действия. Следователи будут ходатайствовать о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.