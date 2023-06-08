«Разберемся мы с этой конюшней»: новые подробности дела о «договорняках»

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела, связанного с организацией договорных матчей в белорусском футболе, по итогам которого фигурантами стали три человека.

Как сообщает портал Sport5, к этому моменту преследование в отношении двоих прекращено. Под стражей остается лишь один фигурант, которому были предъявлены обвинения.

После завершения расследования основных эпизодов следователи взялись за другие важные моменты. Так, еще одно уголовное, выделенное в отдельное производство, расследуется в отношении руководителя солигорского «Шахтера», который, по сути, и был главным инициатором произошедшего. Также следователей интересует еще один важный момент: откуда брались деньги для подкупа и стимулирования игроков?

На телеканале «Беларусь 1» вышел в эфир специальный репортаж Агентства теленовостей «Вне игры». После его просмотра стали известны новые эпизодов нечестной игры со стороны разжалованного чемпиона — солигорского «Шахтера».

А именно:

Представитель «Шахтера» пытался простимулировать «Гомель» в матчах с минским «Динамо» и «Энергетиком-БГУ» при помощи одного из горняков. Но передача денег так и не произошла.

Представитель «Шахтера» хотел организовать договорной матч со «Слуцком» в предпоследнем туре минувшего сезона ЧБ, задействовав игрока своей команды для выхода на футболистов соперника, но тот отказался.

Представитель брестского «Динамо» получил 10 тысяч долларов за ничью против одноклубников из Минска (0:0) в 2022 году.

«Шахтер» передал 10 тысяч долларов «Витебску» за ничью с БАТЭ в 2021 году. Северяне, как утверждается, отдали деньги на благотворительность.

Кроме того в специальном репортаже была обнародована любопытная запись телефонного разговора.

Телефонный звонок :

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФК «ЭНЕРГЕТИК-БГУ»: Ну, с победой нас с вами.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФК «ШАХТЁР»: Спасибо, взаимно.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФК «ЭНЕРГЕТИК-БГУ»: Да, э-э-э. Я же вам говорил, что разберёмся мы с этой конюшней.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФК «ШАХТЁР»: Ну да, ну да.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФК «ЭНЕРГЕТИК-БГУ»: Да, отцепили их, э-э-э, чтобы они около вас не тусовались.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФК «ШАХТЁР»: Ну, спасибо.

Фамилии переговорщиков не называются, однако, владея информацией о наказаниях, которые вынесла федерация, можно предположить, кому принадлежат голоса.