ФСЗН анонсировало приложение, с помощью которого можно будет даже получить свидетельство социального страхования в электронном виде

«В январе этого года системе персонифицированного учета 20 лет. 1 января 2003 года со вступлением в силу соответствующего закона в Беларуси впервые на законодательном уровне было урегулировано создание и ведение такой организационно-технической системы. На сегодня система персонифицированного учета является ключевым элементом системы государственного социального страхования Беларуси. Подробнее об этом рассказала управляющий Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Юлия Бердникова.

На каждого работающего гражданина открывается индивидуальный лицевой счет, который сопровождает его на протяжении всей трудовой деятельности. Сведения, которые туда заносятся, позволяют организовать в будущем безбумажное подтверждение периодов работы гражданина и размера ежемесячного заработка, на который начислялись и уплачивались обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения. С 2003 года все эти сведения аккумулируются в электронном виде. То есть гражданину при достижении пенсионного возраста не нужно подтверждать свою трудовую деятельность бумажной трудовой книжкой и справками о заработке. Иная ситуация возможна, если трудовая деятельность выполнялась до внедрения персонифицированного учета, то есть до 1 января 2003 года.

Как открывается индивидуальный лицевой счет

Открытие индивидуального лицевого счета инициирует перед ФСЗН работодатель, когда гражданин принимается на первое рабочее место. Свидетельством того, что такой лицевой счет открыт в системе персонифицированного учета, является всем известная зеленая карточка — свидетельство государственного социального страхования.

На сегодня в системе персонифицированного учета открыто более 8,3 млн индивидуальных лицевых счетов. В течение 2022 года сведениями пополнялось 4,5 млн лицевых счетов, то есть именно такое количество граждан осуществляло трудовую деятельность в течение прошедшего года и, соответственно, в ФСЗН на них поступали сведения. Лицевые счета на умерших граждан не закрываются, потому что в некоторых случаях может потребоваться эта информация. Например, когда необходимо назначение пенсии по потере кормильца.

На лицевых счетах отражены сведения о периодах работы. Более того, с 1 июля 2019 года данные, характеризующие трудовую деятельность гражданина, существенно расширились. Так, в органы фонда начала поступать информация, которая отражает профессию и должность, по которой работает гражданин, форму трудовых отношений. Есть сведения о присвоенном классе, разряде, квалификационной категории, а также о том локальном нормативном правовом акте, которым присвоен этот класс и разряд (номер и дата приказа). Кроме даты увольнения, стали поступать данные о том, по какому основанию гражданин уволен. Сведения, которые аккумулируются в Фонде социальной защиты населения и характеризуют трудовую деятельность человека, фактически идентичны тем, которые заносятся в трудовую книжку.

С 1 апреля 2022 года изменились и сроки представления информации о трудовой деятельности. «Если ранее мы видели дату приема и дату увольнения раз в квартал, то сегодня работаем в более ритмичном режиме. Мы владеем информацией о движении трудовых ресурсов фактически в режиме реального времени», — отметила Юлия Бердникова. Работодатель должен не позднее пяти календарных дней со дня приема гражданина на работу представить в фонд соответствующие документы. Эти сведения сразу же заносятся в индивидуальный лицевой счет работника. А сведения об увольнении поступают в ФСЗН не позднее дня увольнения.

Что изменится с 1 января 2024 года

В соответствии с постановлением правительства №945 от 30 декабря 2022 года данные персонифицированного учета будут основополагающими при расчете пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам. Государство берет на себя ответственность контролировать правильность расчета двух параметров. Во-первых, это определение размера среднедневного заработка. Если ранее бухгалтерская служба каждого работодателя рассчитывала его самостоятельно, то в будущем этот показатель будут рассчитывать централизовано на основании данных индивидуального лицевого счета гражданина.

Второй параметр, от которого также будет зависть размер пособия, — продолжительность участия гражданина в системе государственного социального страхования. «Мы рассчитаем этот параметр и по запросу работодателя выдадим бухгалтерской службе для определения размера будущих пособий», — отметила Юлия Бердникова.

К слову, размер больничных для граждан, которые работают с уплатой взносов в бюджет фонда 10 лет и более, увеличится. Для них больничный с первого дня болезни будет оплачиваться в размере 100% утраченного заработка, в то время как при стаже менее 10 лет — 80% утраченного заработка. Сейчас пособие по временной нетрудоспособности первые 12 дней возмещает 80% утраченного заработка, остальные дни болезни — 100%. Для работающих граждан, имеющих право на пособие с первого дня в размере возмещения 100% утраченного заработка (пособие по уходу за ребенком, по беременности и родам и т.д.), подходы не изменились.

Такие изменения, как централизация расчета среднедневного заработка и определение продолжительности участия в системе государственного социального страхования, вступят в силу с 1 января 2024 года.

«Эти два параметра будут рассчитываться по запросу бухгалтерской службы по каждому работающему гражданину на основании тех данных, которые учтены в индивидуальном лицевом счете. Тем самым мы берем на себя обязательство учесть все необходимые данные при расчете среднедневного заработка и исключить ошибки бухгалтерской службы», — пояснила управляющий фондом.

Как получить информацию из своего индивидуального лицевого счета

Традиционно гражданин может обратиться в любой территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также заполнить заявление. Территориальный орган фонда выдаст выписку из индивидуального лицевого счета на бумажном носителе. Гражданин получит информацию о том, у какого нанимателя он работал, о периодах его работы, начисленных и уплаченных взносах в бюджет фонда. Также ему будет доступна расширенная информация о трудовой деятельности, которая идентична внесенной в трудовую книжку. В прошлом году таким способом воспользовались 35 тыс. человек.

Можно воспользоваться и Единым порталом электронных услуг, но для этого нужна электронная цифровая подпись. Получение сведений с лицевого счета таким образом стало возможно с 2016 года. За прошлый год органами фонда оказано более 5 млн электронных услуг. Зачастую гражданин не сам лично обращается за электронной услугой. Допустим, он приходит в банковскую структуру для получения микрокредита, где в установленном законодательством порядке по защите персональных данных дает свое письменное согласие на получение работником банка необходимой информации.

Вскоре появится более доступный способ. Речь идет о внедрении мобильного приложения фонда, которое планируют запустить в январе 2023 года. «Степень готовности достаточно высокая. Буквально на днях оно должно появиться в общем доступе», — сказала Юлия Бердникова. Таким образом, каждый гражданин при необходимости сможет получить сведения о своей трудовой биографии. Предусмотрен и раздел «Страховые взносы». «Мы агитируем и нацеливаем каждого гражданина на то, чтобы он не просто интересовался этой информацией, но также контролировал своего работодателя: действительно ли он начисляет и уплачивает взносы в ФСЗН в полном объеме. Важно самому стоять на страже своих будущих социальных прав», — подчеркнула управляющий фондом.

Одно из новшеств — появится возможность рассчитать свой страховой стаж (стаж работы с уплатой страховых взносов в ФСЗН). Это касается периода с 1 января 2003 года, когда заработала система персонифицированного учета. «Думаю, эта информация будет востребована гражданами: на сегодня есть минимальный порог (страхового стажа. — Прим. БЕЛТА), чтобы получать трудовую пенсию. В этом году страховой стаж должен быть 19 лет. Каждый год он увеличивается на полгода и в 2025 году порог достигнет 20 лет», — рассказала Юлия Бердникова.

Как подтвердить стаж, когда не все периоды трудовой деятельности отражены в системе персонифицированного учета

При достижении пенсионного возраста существует гибридный подход подтверждения сведений для назначения пенсии. Если гражданин осуществлял трудовую деятельность до 1 января 2003 года, эти периоды подтверждаются записями из трудовой книжки, справками о размере заработка. Если к тому времени, когда гражданин достиг пенсионного возраста, организация, в которой он работал до 2003 года, ликвидировалась, то сведения запрашиваются в архивных учреждениях.

Если речь идет о периодах работы с 2003-го по настоящее время, сведения подтверждаются выпиской из индивидуального лицевого счета. Орган по труду, занятости и социальной защите без участия гражданина делает электронный запрос в орган фонда и специалисту, который занимается назначением пенсии, в режиме реального времени выдаются необходимые сведения в электронном виде», — сообщает БЕЛТА.