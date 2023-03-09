Ранен 18-летний милиционер

Во время выезда на семейную ссору он стрелял на поражение.

Как сообщала «Народная Воля», 6 марта около 20 часов на линию «102» поступило сообщение от минчанки: из-за раздела имущества ей угрожал бывший муж.

«Наряд патрульно-постовой службы Фрунзенского РУВД незамедлительно выбыл на место, — сообщает МВД со ссылкой на замначальника ГУСБ МВД Ивана Новикова. — Во время разбирательства агрессор нанес сотруднику несколько ударов ножом. Пресекая противоправные действия, тот выстрелил на поражение.

Зайдя в квартиру, сотрудники потребовали, чтобы агрессор успокоился. Но он продолжал вести себя вызывающе, выхватил из одежды кухонный нож (заранее подготовленный, что говорит о радикальных намерениях) и бросился на милиционера. Страж порядка ответил молниеносно, применил табельное оружие, защищая не только себя, но и находившихся рядом заявительницу и напарника.

Сейчас 18-летний младший сержант милиции находится в госпитале. Недавно он прошел первоначальную подготовку и, несмотря на небольшой служебный опыт, в критической ситуации действовал правомерно и решительно.

Нападавший ранее привлекался к уголовной ответственности за оскорбления представителей власти, в 2020 году активно участвовал в протестах.

Следователями возбуждено уголовное дело за покушение на убийство сотрудника органов внутренних дел. За это предусмотрено наказание до двадцати пяти лет лишения свободы, или пожизненное заключение, или смертная казнь».