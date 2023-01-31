Рай на Земле: итальянцы с канадцами спроектировали плавучий город

Итальянская архитектурная студия Luca Curci Architects и канадский дизайнер Тим Фу предложили создать плавучий город, состоящий из взаимосвязанных платформ, которые смогут вместить более 50 000 человек.

Проект подразумевает создание экологического города с полностью электрическими транспортными системами и сокращением объема выбросов парниковых газов до почти нулевого уровня.

Генеральный план включает в себя жилые дома, офисы, правительственные учреждения, медицинские учреждения и образовательные учреждения (от школ до университетов), пишет Naked-Science.

Город будет разделен на различные районы, каждый из которых состоит из высотных и малоэтажных зданий, окруженных стеклянными солнечными панелями, чтобы обеспечить электричеством всю плавучую систему и сделать ее энергонезависимой.

Архитекторы объединят сельское хозяйство с общественными пространствами, а фермерские хозяйства позволят сообществу обеспечивать себя продовольствием и стать самодостаточным.

Архитекторы впервые представят «Плавающий город» во время Венецианской архитектурной биеннале 2023 года для «Лаборатории будущего» в Палаццо Альбрицци-Капелло и на других престижных площадках Венеции с 20 мая по 26 ноября 2023 года.