Raiffeisenbank останавливает исходящие платежи в Беларусь

Raiffeisenbank разослал своим клиентам предупреждение о том, что с 15 февраля 2023 года он прекращает осуществлять исходящие платежи в Россию и Беларусь.

Принимать входящие платежи можно будет, если они не противоречат действующему санкционному регламенту и санкционной политике банка.

«До сих пор банк отслеживал и оценивал платежи, поступающие в Россию или Беларусь, на соответствие действующим санкционным нормам, — сообщает idnes.cz. — Однако в связи с развитием ситуации в Украине и после других ужесточающих мер было принято решение полностью прекратить отправку средств».

Raiffeisenbank утверждает, что не может повлиять на дальнейшую пересылку денег лицам, находящимся под санкциями, или на их использование в санкционных целях в случае платежей в указанные страны. Вот почему он предпочитает запрещать их.

«Raiffeisenbank давно применяет платежное эмбарго в отношении других стран, таких как Иран, Афганистан, Судан или Сирия, — пишет ptel.cz. — После начала войны и последующей аннексии части территории Восточной Украины запрет на входящие и исходящие платежи распространяется также на аннексированные территории Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей».