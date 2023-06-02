Работница салона красоты убежала от проверяющих через оконо

Как выяснилось, в салоне оказывали услуги, которые подлежат лицензированию.

“На днях в ходе проверки салона красоты одна работница сферы услуг так переволновалась, что покинула своё рабочее место через окно. Благо, что заведение расположено на первом этаже… Был установлен факт оказания медицинских услуг без наличия специального разрешения (лицензии), а именно – лазерная эпиляция, — рассказывают в Управлении оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам. — Уважаемые бизнесмены, мы понимаем, что салон красоты без пакета медицинских услуг – это как ресторан без винной карты, но, принимая решение об оказании медицинских услуг, не сочтите за труд обратиться в Минздрав за соответствующим разрешением.

Уважаемые клиенты салонов красоты, не принимайте на веру бодрые заверения мастеров в том, что у них самое лучшее оборудование и всемирно известные мастера, и убедитесь в том, что предлагаемые медицинские услуги вам оказывают на законных основаниях”.

Недавно в Управление оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам рассказали про предпринимательницу, которая занималась уколами красоты и привлекала клиентов через Инстаграм: “ В назначенные «мастером» дни клиенты посещают салон, где она делает им инъекцию гиалуроновой кислоты. В кабинете, где оказывается, по сути, медицинская услуга, отсутствует какое-либо упоминание о субъекте/исполнителе. При этом цена за укол «стартует» от 50 у.е., а верхний предел ограничен лишь финансовыми возможностями и фантазией клиента.

Нами были опрошены в качестве с свидетеля три клиентки, получившие «уколы красоты», но ни одна из них даже не знает фамилии лица, вколовшего им препарат. Причем две из них, за этой услугой приехали специально из Могилева.

Что в итоге?

Нарушителю грозит административная ответственность за занятие медицинской деятельность без специального разрешения (лицензии), а меру её ответственности определит экономический суд.

Ну, а если говорить о потенциальной опасности получить неквалифицированную, подлежащую лицензированию, услугу, то в этом случае она крайне высока, и мы прекрасно понимаем, что никакой штраф исполнителю не вернёт красоты, здоровья, нервов тому из её клиентов, кому однажды не повезёт.

Напоминаем: если косметолог вводит вам в организм, в том числе под кожу, какой-либо препарат или нарушает целостность кожных покровов, то это уже медицинская услуга и она подлежит лицензированию.

Всем клиентам косметологических услуг рекомендуем ознакомиться с перечнем процедур (исследований, манипуляций), относящихся к работам и услугам, составляющим лицензируемую медицинскую деятельность.

Помните, что, если у исполнителя процедуры из этого перечня нет лицензии на медицинскую деятельность – ищите официального исполнителя.

Сэкономите деньги, нервы, а главное, здоровье!”