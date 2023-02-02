Работа на удаленке повышает риск развития тромбоза глубоких вен

Пандемия коронавируса серьезно изменила нашу жизнь: уже третий год представители многих профессий работают из дома. Плюсов действительно много: комфортный распорядок дня, можно не выходить из дома. Но и здоровье от такого формата страдает.

По словам остеопата Джереми Джеймса, из-за удаленки сильно страдает осанка, ведь мы часто работаем на диване, в кровати, за кухонным столом. Это приводит к сутулости, искривлению позвоночника, а затем и к серьезным проблемам с мышечным корсетом.

Еще одна проблема — это головная боль. По данным Британского Института исследований в области занятости, больше половины «удаленщиков» страдают от головной боли или мигрени ежедневно. Это связано со снижением двигательной активности и с тем, что дома мы нередко сидим в неудобной позе. В итоге страдают поясница и шея.

И, пожалуй, самый опасный побочный эффект — это тромбоз.

Во всем виноват сидячий образ жизни: 8 часов без движения пролетают незаметно, повышается риск застоя венозной крови.

Человек сначала страдает от варикозного расширения вен, а потом и от тромбоза глубоких вен, рассказывал «Известиям» врач-флеболог, сердечно-сосудистый хирург Геворг Тадевосян. Кровяной сгусток может оторваться в любую минуту, переместиться в легкое, тем самым спровоцировав мгновенный летальный исход.

Чтобы избежать опасных осложнений, не забывайте про ежедневную физическую нагрузку, употребление достаточного количества воды и профилактические осмотры у флеболога.