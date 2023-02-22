«Путин резко повысил уровень напряженности в отношениях с Вашингтоном»

Выступление президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием привлекло острое внимание зарубежных СМИ. Главной сенсацией на Западе стало заявленная главой государства приостановка участия России в договоре о СНВ. В этих словах западные медиа услышали сигнал к резкому повышению уровня напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, пишет mk.ru.

Сайт американского канала CNN сопроводил информацию о заявлении Путина о том, что РФ приостанавливает свое участие в договоре о сокращении ядерных вооружений СНВ, значком Breaking News, «срочная новость».

«Москва не выходит из соглашения, но приостанавливает свое участие, заявил Путин в своем обращении к нации, – сообщает Cи-эн-эн. – Согласно ключевому договору о контроле над ядерными вооружениями, как Соединенным Штатам, так и России разрешено проводить инспекции оружейных объектов друг друга, но инспекции были приостановлены с 2020 года из-за пандемии Covid-19. Однако новый договор СНВ все еще в силе после того, как предыдущее соглашение между Москвой и Вашингтоном продлило его до 4 февраля 2026 года. По словам официальных лиц США, Россия постоянно отказывалась разрешать инспекции своих ядерных объектов».

Как отмечает CNN, договор СНВ — это единственное оставшееся соглашение, регулирующее два крупнейших ядерных арсенала в мире и устанавливающий ограничения на количество развернутого ядерного оружия межконтинентальной дальности, которым могут располагать как США, так и Россия. В последний раз соглашение было продлено в начале 2021 года на пять лет, что означает, что обеим сторонам вскоре необходимо будет начать переговоры по другому соглашению о контроле над вооружениями. Заседание Двусторонней консультативной комиссии по договору должно было состояться в Египте в конце ноября, но было внезапно отменено.

Упор на словах российского президента о договоре СНВ делает и британская газета The Guardian, добавив, что Владимир Путин не только обвинил США и НАТО в отказе сотрудничать, но и заявил, что Россия проведет новые ядерные испытания, если это сделают Соединенные Штаты. Также издание приводит реакцию генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, заявившего, что он сожалеет о решении России приостановить свое участие в последнем двустороннем договоре о контроле над ядерными вооружениями СНВ и призвавшего Москву пересмотреть свое решение.

“Путин резко повысил уровень напряженности в отношениях с Вашингтоном, заявив, что Москва приостановит свое участие в последнем оставшемся пакте о контроле над ядерными вооружениями с Соединенными Штатами, – отмечает по итогам выступления российского президентства информагентство Associated Press. – Так называемый Новый договор СНВ ограничивает количество ядерных боеголовок большой дальности, которые они могут развернуть, и ограничивает использование ракет, способных нести атомное оружие”.

“Многие наблюдатели предсказывали, что речь Путина будет посвящена разногласиям Москвы с Западом — и Путин начал с резких слов в адрес тех стран, которые оказали Киеву решающую военную поддержку… Путин также обвинил Запад в том, что он нацелился на российскую культуру, религию и ценности, потому что он осознает, что “невозможно победить Россию на поле боя”. Аналогичным образом, он заявил, что западные санкции не возымеют никакого эффекта, заявив, что они “ничего не достигли и ничего не добьются”, – передает смысл речи президента России Associated Press.

Между тем, как сообщает CNN, Министерство иностранных дел России вызвало посла США в России Линн Трейси “в связи с растущим участием Соединенных Штатов в боевых действиях на стороне киевского режима”.

В заявлении российского МИД говорится: «В переданной послу ноте протеста подчеркивается, что накачка Вооруженных сил Украины оружием, а также присвоение целевых обозначений для ударов по российской военной и гражданской инфраструктуре четко доказывают несостоятельность и лживость заявлений американской стороны о том, что Вооруженные силы Украины Соединенные Штаты не являются частью конфликта».

“В этой связи послу было сказано, что нынешний агрессивный курс Соединенных Штатов на углубление конфронтации с Россией во всех областях контрпродуктивен”, — сказано далее.

В заявлении добавлено, что Вашингтон “должен предпринять шаги, которые предполагают вывод вооруженных сил США и НАТО и оборудования, а также прекращение враждебной антироссийской деятельности”.