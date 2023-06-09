Путин: «Размещение ядерного оружия в Беларуси начнется после 7-8 июля»

Об этом сегодня заявил Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко.

“Размещение российского ядерного оружия в Беларуси начнется сразу же после завершения 7-8 июля подготовки сооружений для него”, – цитирует российского лидера ТАСС.

Нынешняя встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина – неформальная. Информация о ее начале сопровождается фотографиями за столом на террасе, накрытом, судя по всему, для обеда.

Позднее Владимир Путин встретится с премьерами стран ЕАЭС и проведет отдельный разговор с главой армянского правительства Николом Пашиняном.