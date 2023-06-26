Путин предложил командирам ЧВК «Вагнер» три варианта: уехать в Беларусь — один из них

«Бойцы «Вагнера» — патриоты. Некоторые из них были втянуты в мятеж обманом. Командиры группы «Вагнер» могут продолжить службу в Министерстве обороны РФ или уйти в Беларусь, или в свои семьи», — заявил президент России Владимир Ппутин в вечернем обращении.

Ранее сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал судьбоносное обрашщение главы РФ. «Заявления Путина, без преувеличения, определят судьбу России», — заявлял Песков. Но ничего такого не прозвучало.

Путин повторил тезисы о том, что с Россией воюет весь Запад. Заявил, что военный мятеж в любом случае был бы подавлен. И что «подавляющее большинство бойцов и командиров группы «Вагнер» – это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству».

Кстати, близкий к Александру Лукашенко телеграм-канал «Пул первого» сообщил о том, что он тоже намерен выступить с заявлением. Ожидается, что это произойдет завтра.