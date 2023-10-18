Путин поручил ВСК РФ патрулировать Черное море с комплексами 'Кинжал'

Владимир Путин, выдал указ Воздушно-космическим силам РФ, поручая им осуществлять патрулирование пространства над Черным морем с использованием самолетов, вооруженных комплексами «Кинжал». Эти операции будут выполняться в нейтральной зоне и будут включать в себя использование сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31.

Это решение предполагает постоянные полеты ВСК РФ над указанной территорией, при этом Путин подчеркнул, что данное действие не направлено на создание угрозы, а скорее на обеспечение контроля над обстановкой в Средиземном море.

Параллельно с этим событием, Государственная дума России во втором чтении утвердила законопроект о отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Этот законопроект был одобрен единогласно депутатами Госдумы, и его рассмотрение в третьем чтении запланировано на 19 октября.