Путин пообещал рассказать Лукашенко о картошке со Ставрополья, которая «лучше белорусской»

Президент России Владимир Путин пообещал, что расскажет Александру Лукашенко про картошку из Ставропольского края, которая, по уверению местных властей, лучше белорусской, передает ТАСС.

Таким образом Путин на встрече с главой Ставрополья Владимиром Владимировым отреагировал на доклад губернатора о сельском хозяйстве в крае. Владимиров отметил, что в регионе раньше никогда не выращивали картофель, но сейчас попробовали.

«Вкусная картошка?» — поинтересовался Путин.

После этого вопроса Владимиров заявил, что в следующий раз привезет ее на пробу.

«Как в Беларуси?» — продолжил Путин.

«Думаю, что лучше», — ответил глава Ставрополья.

«Я скажу Александру Григорьевичу», — пообещал президент России.