Путин подтвердил, что ВСУ активизировали контрнаступательные действия

Украинская армия за последние дни активизировала наступательные действия, особенно на Запорожском направлении. Эту информацию в беседе с журналистами сегодня подтвердил президент России Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что само по себе контрнаступление украинская армия начала с 4 июня 2023 года. В Украине его, правда, называли «формирование поля боя».

«Что касается последних дней, то да, действительно, мы подтверждаем, что боевые действия активизированы, и существенным образом. Основные боестолкновения проходили на направлении, как говорят на Западе, основного, главного удара — на Запорожском направлении. Вчера шли серьёзные боевые действия», — проинформировал президент России.