Путин назвал действия Пригожина авантюрой, мятежом и ударом в спину

Президент России Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам. В своем выступлении он назвал действия главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина мятежом и авантюрой. По словам Путина, те, кто поднял мятеж, предали Россию.

Он рассказал о сложной ситуации в Ростове-на-Дону, но пообещал принять меры для ее стабилизации. По его словам, в городе «фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления». «Будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной»,— заявил Путин.

По его мнению, «действия, которые раскалывают наше единство — это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте, это удар в спину нашей стране и нашему народу». «Непомерные амбиции привели к предательству. Предательству и измене»,— заявил Владимир Путин и добавил, что участвовавшие в подготовке мятежа «понесут неминуемое наказание».

Он подчеркнул, что «вооруженные силы и государственные органы получили необходимые приказы».

Напомним, что вчера, 23 июня, Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударах по тыловым позициям его бойцов и сообщил, что 25 тысяч человек идут «разбираться».

ФСБ возбудила уголовное дело и призвала бойцов ЧВК задержать Евгения Пригожина.

До самого последнего времени Пригожин считался человеком, близким именно Владимиру Путину.