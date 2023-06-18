Пустовой сообщил, что против него хотят завести уголовное дело

Политический обозреватель телеканала СТВ Евгений Пустовой (который искренне признавался в том, что не обижается, когда его называют пропагандистом) отреагировал на то, что попал в санкционный список США.

«Наконец-то!» — заявил он.

Правда, без радости.

«Они (США) в эти же дни продолжают вводить против нас санкции. Против чекистов, прокуроров, судей, депутатов. В этот список попал и я. Наконец-то! Угрожают уголовным делом за поддержку Лукашенко и дискредитацию западных политиков. Польша отличилась», — рассказал Пустовой.

И намекнул, что впал в немилость у Польши за интервью с польским блогером Томашем Грыгучем, который на фоне закрытого властями Красного костела в Минске рассказывал Пустовому, что уважает Александра Лукашенко.

Впрочем, Томаш Грыгуч, этой весной посетивший нашу страну по безвизу, нахваливал белорусский режим и осуждал Запад и США не только в интервью Пустовому, но и БЕЛТА, российскому агентству Sputnik, БТ, ОНТ и так далее. И … ничего.

Более того, сам Грыгуч не боялся, что в Польше против него заведут уголовное дело за «крамольные мысли». Тем более, что на Западе дело обычное, когда одни – за, другие – против, спорят, не соглашаются, критикуют политиков. Это у нас мнение должно быть одно на всех.

Так что Пустовой с новостью по поводу уголовного дела против себя либо погорячился, либо что-то недорассказал.