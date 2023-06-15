Прозвучат ли на «Славянском базаре» украинские песни?

Журналист телеканала ОНТ Игорь Тур считает, что в этом году на «Славянском базаре» обязательно должны звучать «украинские песни и песни на украинском. Даже, возможно, больше, чем раньше». Причем не только «Червона рута», но и песни «Океана Эльзы».

«Потому что Украина — это славяне, — написал он в своем телеграм-канале. — Как были, так ими и остаются. И никакие события не повлияют на славянство украинцев.

А украинские песни на «Славянском базаре» сейчас стали бы символом силы славянства.

Конкретно — Беларуси и России. Потому что если мы шугаемся сегодня от всего, что связано с Украиной, а то мало ли — не так поймут, не так оценят — это не есть нормально. Это не сильно. Это демонстрация слабости.

К тому же, украинские песни на «Славянском базаре» покажут, что мы очень чётко покажем что разделяем киевскую подконтрольную власть — и простых украинцев.

Касаемо песен — «Червона рута» любима и будет любима, несмотря на политическую позицию Ротару. «Чита-дрита» от Сердючки, как по мне — дебилизм. Но людям нравится и такое — несмотря на то, что про кого сказал Данилко. И так далее.

А если наши люди любят эти песни, а мы им их не даём, шугаясь от «ну автор же против войны!» — не кажется ли вам, что в этом случае инструмент воздействия на массы через звёзд тоже сработал против нас?..

Повторю в очередной раз: я как слушал «Океан Эльзы», так и буду слушать дальше, несмотря на чей-то ор или просто недовольство «Но Вакарчук же!!!»

Вакарчук может быть кем угодно, и как человека я Вакарчука считал мудаком плюс-минус всегда.

Прикол в том, что мудаки тоже могут писать шикарные песни. Могут про политику, а могут про любовь. Надо людям просто объяснять, где в песнях политика, а где любовь, а не запрещать всё скопом — это-то проще всего. Но и хуже всего.

Не навязываю никому свою точку зрения, но не отдам право иметь и свою. Так что «Ким би не була ти — я не здамся без бою»…»

XXXII Международный фестиваль искусств «Славянский базар» пройдет в Витебске с 12 по 17 июля.

Уже известно, что на открытии фестиваля выступят Лев Лещенко, Ангелина Вовк, Елена Ваенга, Дмитрий Хартьян, Сергей Лазарев, Владимир Пресняков, Александр Маршал, Варвара, Анатолий Ярмоленко и ансамбль «Сябры», Руслан Алехно, Илона Броневицкая, Юрий Маликов и ансамбль «Новые Самоцветы», BOJGUA Family, группы «НА-НА», «DoReDoS», «АУРА», арт-группа «Беларусы», Виктория Алешко, оркестр Яковлева «GRAND MELODY ORCHESTRA», цыганский театр «РОМЭН», государственный ансамбль танца «Урал», «DSCHINGHIS KHAN» & Wolfgang HEICHEL и другие.

Программу фестиваля можно посмотреть здесь.