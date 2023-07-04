Проверяющих отправили личным примером исправлять ситуацию: в минской  больнице скорой помощи новый главный врач

Представляя коллективу нового руководителя, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Павел Удот отметил, что Ольга Светлицкая — олицетворение синтеза науки и практики, кроме того, ее хорошо знают в столичной БСМП, на базе которой она работает с 2005 года.

Ольга Светлицкая, 1975 года рождения, в 1999-м окончила Минский ордена Трудового Красного Знамени государственный медицинский институт; в 2009 году ей была присуждена ученая степень кандидата мед. наук; в 2012-м присвоено ученое звание доцента по специальности «Клиническая медицина»; в 2015 году окончила Академию управления; в 2017-м присвоена высшая квалификационная категория по квалификации «врач».

В 2023 году успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук по теме «Патогенетическое обоснование комплексной интенсивной терапии острого респираторного дистресс-синдрома при внебольничной вирусно-бактериальной пневмонии».

Пикантность ситуации в том, что Ольга Светлицкая как доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии Белорусской медицинской академии последипломного образования входила в состав комиссии, которая по поручению Александра Лукашенко проверяла медучреждения страны. По итогам проверки, как известно, был устроен разнос и дано поручение срочно исправлять ситуацию.