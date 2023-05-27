Проверяющие усомнились в компетенции даже некоторых главврачей: почему проверят медицинские вузы

Ведомственная газета Минздрава «Медицинский вестник» опубликовала фрагменты стенограммы выступление на совещании у Александра Лукашенко главного врача Республиканского клинического медицинского центра Управления делами президента, руководителя межведомственной рабочей группы, которая занималась проверкой системы здравоохранения, Ирины Абельской. Из них понятно, почему теперь проверяющие пойдут и в профильные учебные заведения.

Как отметила Абельская, в ходе проверок группа столкнулась с недостаточным профессиональным уровнем некоторых работников лечебных учреждений. Одна из причин этого, по ее мнению, — формальный и безразличный образовательный процесс на уровне последипломного образования и подготовки специалистов медицинских университетов.

Александр Лукашенко: «То есть университеты и БелМАПО работают неважно?»

Ирина Абельская: «Сказать однозначно, что они работают плохо, конечно, нельзя. Здесь многое зависит от мотивации студентов и врачей, которые приходят на курсы, от кратности этих курсов».

По ее словам, остро стоит вопрос пересмотра, обновления программ подготовки специалистов и контроля знаний.

Ирина Абельская: «Наверное, нет ни одного специалиста, который прошел подготовку или курсы повышения квалификации, которому поставили бы неудовлетворительную оценку или отчислили по итогам зачета или экзамена по окончании курсов. То же самое относится и к студентам медуниверситетов, особенно к тем, кто набран по целевой подготовке.

Может быть, ректоры поправят, но во время изучения этой темы мы видели, что ни один студент не был отчислен из медицинского университета по причине плохой успеваемости. Они все тянутся за уши, все, конечно же, выпускаются такими же специалистами.

У нас были случаи, когда мы задавали вопросы врачам-анестезиологам-реаниматологам, когда же они прошли курсы повышения квалификации. Они называли абсолютно ранние даты: полтора года, два года тому назад. Спрашивали: как назывался ваш курс? Они не могли даже сформулировать. То есть их либо практически не было, либо они просто отсиживали эти курсы…»

О том, что надо учить врачей заявила и врач-эпидемиолог инфекционно-эпидемиологического отдела Республиканского клинического медцентра Управления делами президента Мария Алексеева, член той же межведомственной рабочей группы по проверке системы здравоохранения.

По ее мнению, обеспечение инфекционной безопасности стационаров необходимо начинать с обучения персонала.

— Основной блок вопросов, касающихся санслужбы и госпитальных эпидемиологов, — по наведению порядка в организациях здравоохранения. Здесь необходимо работать всем вместе и начинать надо с малого, в первую очередь с обучения персонала, — считает Мария Алексеева. — В области инфекционной безопасности действительно очень много вопросов. Порой это связано с низким уровнем компетенций медицинского персонала, и необходимо обучать всех: санитарок, медсестер и врачей.

Чтобы освоить весь блок вопросов и отрегулировать вопросы эпидбезопасности (а в организациях здравоохранения более 96 нормативных документов регулируют этот вид деятельности), стационарам нужны помощники, считает она. «В первую очередь госпитальные эпидемиологи, но их катастрофически не хватает. Более 50% учреждений здравоохранения не укомплектованы такими специалистами. Их обучение должно быть практикоориентированным, приближенным к организациям здравоохранения».

По словам Марии Алексеевой, комиссия работала в течение двух месяцев, и в каждом учреждении здравоохранения выявлялись вопросы, связанные с нарушением требований санитарного законодательства. Были выявлены случаи применения неэффективных средств дезинфекции, использования нестерильных изделий, некачественно очищенных изделий медназначения.

Если вы думаете, что речь идет только о начинающих врачах, то это не так. Комиссия усомнилась в компетенции даже некоторых главврачей. «В том числе группой был выявлен недостаточный уровень подготовки главных врачей лечебно-профилактических учреждений и их заместителей», — сообщила Ирина Абельская.