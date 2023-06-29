Против мозолей, сложных пятен, разъезжающихся замков: когда поможет лак для волос

Вполне обычное средство для поддержания нужной формы прически может выступить и не менее эффективным помощником в решении других задач. Лак для волос обладает несколькими свойствами, которые могут потребоваться при обеспечении фиксации, изоляции, укрепления и других функций.

Фиксация молнии на одежде

По мере износа механизм молнии-застежки разбалтывается и утрачивает точность взаимодействия между элементами. Иногда это приводит к расхождению застежки, которое можно будет предотвратить путем распыления фиксирующего лака.

Остановка стрелки на колготках

Весьма неприятная и, на первый взгляд, нерешаемая проблема, с которой рано или поздно сталкивается каждая женщина. Однако движение стрелки на колготках можно остановить с помощью того же лака. Другое дело, что полностью исключить дефект все равно не получится.

Предотвращение скольжения в обуви

Бывает, что гладкая стелька не имеет достаточно выраженной текстуры, из-за чего нога скользит при хождении, доставляя дискомфорт. Лак для волос поможет зафиксировать стопу, повысив тем самым удобство при движении.

Удаление пятен с кожи

Лак для волос может работать и в качестве очистителя. На деликатных поверхностях кожи его можно применять с целью удаления пятен и всевозможных грязных следов. Достаточно распылить средство на поверхности, после чего протереть участок мягкой ветошью или салфеткой.

Удаление чернильных пятен

Считается, что застывшие чернила достаточно сложно удалить, не прибегая к специализированным средствам. Но лак вполне справится и с этой задачей – достаточно распылить его на проблемном месте и протереть участок.

Удаление волос и шерсти

Один из самых неприятных видов засорения мебели и одежды – ворс. Его сложно удалить даже пылесосом со специальной насадкой, но после распыления лаком в этом не будет никакой сложности. Собрать волосы с шерстью можно будет той же ветошью или полотенцем.

Сохранение цветов

Поддерживать красоту цветов, отдаляя процесс их увядания, поможет консервация лаком. Распыление данного средства укрепит растения, также замедлив и их биологическое старение.

Воздушные шары

Тоже своего рода способ консервации, но в этот раз искусственного объекта. Повысить прочность воздушного шарика, снизив и его электростатический эффект, поможет покрытие лаком для волос.

Защита мозоли

При ходьбе мозоли могут доставлять сильные болевые ощущения из-за трения и в принципе любого контакта с поверхностями обуви. Внешняя изоляция болевой зоны лаком устранит неприятные ощущения, обеспечивая нормальный процесс заживления раны.

Для предотвращения образования мозолей, нужно нанести лак на проблемные участки.