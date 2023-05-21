Протесты польских транспортников белорусов не напугали

Белорусских инвесторов, похоже, не напугали инициированные в начале 2023-го польскими транспортниками проверки регистраций конкурентов из Беларуси и России, а также их протесты на границе. Из около 450 новых юрлиц с белорусским капиталом, появившихся в I квартале 2023-го, 110 — это автоперевозчики.

Всего с 10 января по 24 марта текущего года, по данным Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, реестр белорусских компаний вырос до 5427 юрлиц. Прирост наблюдался в большинстве отраслей, популярных у белорусских инвесторов.

В IT, например, число компаний выросло на 32 и на конец марта составило 328 бизнесов. В e-commerce представительство белорусов увеличилось на 22 юрлица (184). Рубеж в 100 юрлиц за этот период преодолели парикмахерские (112), рестораны (110) и компании, торгующие автомобилями (100).

Большинство юрлиц с белорусским капиталом базируются в столичном Мазовецком воеводстве. В рассматриваемом периоде их число выросло на более чем 250 и составило 2947 компаний (54,3% от общего количества).

Далее следовали Подлясское (12,84%), Люблинское (7,72%), Нижнесилезское (5,55%) и Поморское (4,77%) воеводства, пишет OL.