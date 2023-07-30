Протестующие подожгли посольство Франции в Нигере

Крупная демонстрация проходит перед зданием посольства Франции в Ниамее (столица Нигера — ред.), протестующие устроили поджог.

Дверь посольства охвачена огнем, силы полиции сдерживают толпу, не давая ворваться внутрь. Участники акции пытались проникнуть на территории французского посольства.

Согласно информации, перед посольством собрались тысячи людей с плакатами, которые скандируют различные лозунги, в том числе: «Долой Францию». Участники акции протеста сорвали с ворот диппредставительства табличку «Посольство Франции» и предприняли попытки проникновения на территорию миссии.

В социальных сетях публикуются фотографии протестующих с плакатами, которые требуют закрытия всех иностранных баз на территории африканской страны. Демонстранты также заявляют о поддержке военных, которые 26 июля захватили в Нигере власть в результате государственного переворота.

«Мы покажем французам и всему Западу, где находится дверь и убедимся, что они ее за собой закроют», — по сообщению агентства AFP, выкрикивают демонстранты. В руках у многих российские флаги.

Напомним, что в Африке смене и удержанию власти активно «помогает» ЧВК Вагенра.