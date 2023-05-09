Протест на границе: польские перевозчики заблокируют подъезд к единственному КПП  на границе с Беларусью

Польские перевозчики с 9 мая начнут блокировать подъезд к единственному пункту пропуска грузового автотранспорта на границе с Беларусью, Козловичи-Кукурыки, сообщает белорусский Госпогранкомитет со ссылкой на информацию польских СМИ.

«9 мая польские перевозчики планируют заблокировать пункт пропуска Кукурыки-Козловичи. По сообщению польского логистического портала, польские грузоперевозчики с 13:00 9 мая начнут блокировать движение фур на польско-белорусской границе», — говорится в сообщении.

«Требование участников данной акции — создание льготных условий для польских местных перевозчиков на фоне убытков после введения антироссийских санкций и преференций для украинских компаний», — информирует белорусское пограничное ведомство.

В свою очередь газета Rzeczpospolita сообщает, что грузоперевозчики Польши таким образом «протестуют против захвата рынка перевозок на восток белорусскими и российскими компаниями».

Сообщается, что губернатор региона предварительно «разрешил протест продолжительностью по 9 июня».

Напомним, что Польша 10 февраля, после вынесения в Беларуси жесткого приговора активисту польского меньшинства Андрею Почобуту, закрыла движение автотранспорта на пограничном пункте пропуска Бобровники-Берестовица. После закрытия этого КПП остались работать только два — для грузового транспорта (Козловичи-Кукурыки) и легкового (Брест-Тересполь). При этом с 21 февраля польские власти ограничили движение большегрузов и в пункте пропуска Кукурыки (Козловичи).