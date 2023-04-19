Протасевич не признает иск в 10 миллионов долларов

Во время допроса в суде Роман Протасевич частично признал новое обвинение. А вот иск в размере 30 миллионов рублей – не в полном объеме.

По его словам, он не признает сумму ущерба в размере около 25 миллионов рублей, которая пошла на оплату сотрудникам МВД, МЧС, Минздрава.

«Та часть, которая касается усиленного несения службы МВД и МЧС, я не признаю», – приводит Sputnik.by слова Протасевича. Он частично признал ущерб, нанесенный Минтрансу – из-за блокировки транспорта.

«Лично я не считаю, что заработные платы за неурочное время работы (сотрудников МВД И МЧС) являются ущербом. Могу принять и поддержать сумму реального ущерба, что касается Минтранса, и то частично», – сказал Протасевич, добавив, что сумма в 30 млн рублей «несколько завышена».

Он также заявил, что не признает сумму ущерба, посчитанную для выплаты Минздраву. Свою позицию он мотивировал тем, что «здравоохранение в Беларуси бесплатное».

Новое обвинение

Протасевич дал показания в связи с тем, что ему ранее прокурором было предъявлено новое обвинение.

Он признал в полном объеме те составы преступлений, которые вменялись ему первоначально, среди которых призывы к захвату власти, разжигание социальной вражды и розни, оскорбление высших должностных лиц, всего около восьми статей.

«Я не признаю обвинение в том, что был руководителем экстремистских формирований, они таковыми были признаны намного позже, чем я вышел из их состава, – сказал он. — «Руководителем сети, признанной экстремистской, всегда был Степан Путило, и этот медиабизнес принадлежит ему. Какое то время я отвечал за определенный участок работы, но не более».

Он также заявил, что сам лично никогда не выкладывал в Telegram-каналах данные детей, сотрудников правоохранительных органов.

Протасевичу грозит до 12 лет лишения свободы.

21 апреля прокурор попросит ему срок.

Трое обвиняемых

Дело Протасевича, Рудика и Путило Минский областной суд начал рассматривать в феврале 2023 года, суд был открытым. Рудика и Путило, которые находятся за пределами Беларуси, судят заочно, они объявлены судом в розыск.

Все трое обвиняются по 10 и более статьям экстремисткой направленности. Протасевич вину признал, сотрудничал со следствием, находится под домашним арестом.

Генпрокуратурой в интересах государства к обвиняемым заявлен иск о возмещении имущественного вреда на общую сумму более 10 миллионов долларов. Основная его часть – это затраты силовых структур на пресечение беспорядков в стране.

Протасевич был задержан в мае 2021 года после приземления в Минске летевшего в Вильнюс самолета компании Ryanair из-за ложного сообщения о минировании.