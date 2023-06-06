«Прощались с жизнью»: подробности спасения на Эльбрусе белорусских туристов

Эльбрус — седьмое чудо России, самая высокая вершина Европы. Покорить пик высотой 5642 метров со всех концов мира приезжают тысячи альпинистов — опытных и не очень. 14 мая на гору двинули шесть белорусов — как раз из тех, что «не очень».

Как сообщает souzveche.ru, познакомились они на сайте для попутчиков. У старшего группы Алексея Глазкова было нескольких успешных восхождений, остальные — Алексей Михалкович, Ксения Уласевич, Анастасия Глыбовская, Денис и Ольга Уласевич — полные новички.

При этом не стали морочиться поиском проводника, покупкой страховок и даже не стали регистрировать свой маршрут в МЧС. Планировали приключение — приятное и не слишком опасное. Вот только выбрали для этого сложнейший западный склон, где нет площадок для лагеря, и редко встретишь других туристов.

Но горы беспечности не прощают. Дождь и снег, лужи и лед, ветер и плохая видимость — обычное дело в конце мая.

— Помогите, спасите! — забили тревогу родственники, когда скалолазы после мощной снежной бури перестали выходить на связь. — Должны были 21 мая устроить привал в ущелье Узункол, где место стоянки групп. Но так и не объявились.

Последним пропавших видел водитель ратрака, который поднял их на высоту три тысячи метров.

НАШЛИ ПОД УТЮГОМ

— Мы были на грани. Снежный плен без связи и перспектив на помощь, — рассказал один из отчаянных. — По другим случаям знали, что пытаться выбраться самим — верная гибель. Решили сидеть и ждать помощи.

Как сказали в местном МЧС, это единственная верная тактика. На поиски отправили вертолет Ми-8, беспилотники и почти сотню спасателей. Шквалистый ветер, снегопад, сложный горный рельеф и мороз — шансы найти вовремя были невелики. В первый день эмчэсники поднялись на высоту больше трех тысяч метров. Обнаружили брошенную палатку и разрядившийся спутниковый телефон. Из-за плохой видимости операцию свернули.

На следующий день с утра — снова в горы.

— Мы видели вертолеты, но не знали, заметят ли нас с высоты, — признались белорусы.

Их заметили. На высоте 3,8 тысячи метров под вершиной горы Утюг. Бедолаги сидели в сугробе. Обезвоженные, замерзшие и ослабевшие уже совсем отчаялись и прощались с жизнью.

— Сообщили, что когда разбили лагерь и собирались устроить привал, погода разбушевалась, их палатки просто снесло ветром, — сообщили спасатели. — Чтобы их найти понадобилось 36 часов.

После приземления, врачей звать не пришлось — ни травм, ни обморожений. Можно сказать, отделались легким испугом. Самим испугом сейчас занимаются психологи.

А КТО ЗАПЛАТИТ?

Безрассудным скалолазам повезло. Несмотря на то, что у них не было страховки, МЧС спасло их совершенно бесплатно. Так положено, согласно закону об аварийно-спасательных службах. Если люди потерялись в лесу, оказались на льдине или застряли в горах, их будут искать, используя любую доступную технику и людские ресурсы.

Другой вопрос — а справедливо ли это? Почему ответственные граждане должны платить, отправляясь в опасное путешествие, а другие экономят деньги и не соблюдают элементарных правил предосторожности — и так, мол, обязаны помочь!

Дискуссия на тему спасения экстремалов за их собственный счет в СМИ разворачивалась не раз.