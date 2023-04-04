Прошение о помиловании – писать или не писать?

За окном 2023 год, а мы все еще живем событиями 2020 года. Почти каждый день появляются новости, связанные с событиями трехлетней давности: у кого-то закончился тюремный срок за августовские протесты, а у кого-то, наоборот, суд только состоялся.

Вероятно, большинство осужденных за участие в акциях после президентских выборов 2020 года рассчитывали на амнистию. Однако она, как известно, эту категорию дел не затронула.

Прошло почти три года, а следственные действия по событиям тех дней до сих пор не заканчиваются, и люди продолжают отбывать наказание в местах лишения свободы. У кого-то четыре года, а у кого-то – больше двадцати лет тюремного заключения.

Некоторые надеялись, что, может быть, удастся смягчить ситуацию при помощи санкций, затем — наладить диалог между официальным Минском и Евросоюзом, снять напряжение в обществе и постепенно освободить людей из тюрем, как это было в 2008 и 2015 годах.

Однако санкции никак не повлияли на процесс либерализации и смягчения обстановки внутри Беларуси. Наоборот, количество людей в тюрьмах не уменьшается!

На мой взгляд, такая ситуация долго продолжаться не может. Люди за решеткой теряют здоровье, веру в досрочное освобождение. Страдают их семьи, родные, близкие…

Тем временем жизнь идет своим чередом. Правительство работает, промышленная и продовольственная продукция худо-бедно продается, белорусская экономика, со всех сторон обложенная санкциями, продолжает жить в этих непростых условиях. Белорусы приспосабливаются к новым условиям жизни в стране, и остается все меньше надежд, что в ближайшее время официальный Минск начнет каким-то образом менять свое отношение к тем, кто выходил на протесты в 2020 году.

Что делать тем, кто осужден за события 2020 года? На что надеяться?

Я поддерживаю мнение моего коллеги, юриста Юрия Волчка, что сегодня есть единственный юридический механизм облегчить жизнь тех, кто осужден за протесты – помилование.

Это единственный путь, который поможет скорее оказаться на свободе, вернуться к семьям, родным и друзьям.

Если приговор вступил в законную силу, то смягчения наказания можно добиться через личное обращение осужденного в комиссию по помилованию. Это не так сложно: необходимо личное обращение на имя начальника исправительного учреждения и несколько доверителей. Пару месяцев уйдет на рассмотрение обращения и комиссия по помилованию может изменить правовой статус заключенного.

Я не считаю, что прошение о помиловании на имя Александра Лукашенко от человека, который считает себя невиновным, – это унижение, предательство, отказ от своих взглядов и убеждений. Не думаю, что прошение может как-то негативно повлиять на взаимоотношения с близкими, друзьями. Сегодня нет политических предпосылок для быстрого освобождения людей по протестным делам, особенно в условиях военного конфликта между Россией и Украиной. Осужденные за протесты теряют счастливые дни своей жизни, которые могли бы провести в кругу родных и близких. Что может быть важнее?

Мне могут возразить: почему люди, которые не признали своей вины и по сей день не считают себя виновными, должны идти на личное предательство и писать прошение о помиловании?

Я отвечу так: никто никому ничего не должен доказывать. Просто повторю: прошение о помиловании – сегодня единственный шанс на возвращение домой. Увы, но таковы реалии.

Жизнь у нас одна и она очень скоротечна.

Принимать решения, особенно такие серьезные, надо только в своих личных интересах и интересах своих близких. Я уверен, что многие, кто сможет досрочно выйти из тюрем, будут просто наслаждаться спокойствием в кругу своей семьи, а не участвовать в подрывной деятельности против нынешней власти.

Готова ли власть пойти на такой шаг и применить помилование?

Думаю, чиновники прекрасно понимают, что аресты и суровые приговоры не способствуют миру и согласию в обществе.

Сегодня в местах лишения свободы находятся люди, имеющие опыт работы в медицине, образовании, промышленности, культуре, информационных технологиях и других перспективных отраслях, где сейчас наблюдается большая нехватка кадров. Да и отток людей за границу не уменьшается, некоторые и сегодня пакуют чемоданы, опасаясь репрессий. Не случайно ведь создали специальную комиссию по возращению белорусов из-за границы…

Конечно, белорусская власть могла бы пойти по пути Казахстана или Ирана, объявить большую амнистию по протестным делам и выпустить людей из тюрем. Это проявление не слабости, а мудрости. Это гуманность по отношению к своим людям и снятие напряженности в гражданском обществе.

Не думаю, что те, кто выйдут из тюрем, сразу уедут из страны — сегодня есть проблемы с получением виз и легализацией за границей. Поэтому большинство освобожденных останутся в Беларуси и будут работать.

Белорусская власть должна как-то двигаться в сторону разрешения длящегося с 2020 года внутриполитического кризиса, добиваться гражданского примирения.

На мой взгляд, плюсы в этом будут для всех.

Олег ВОЛЧЕК, правовед, старший следователь прокуратуры Фрунзенского района города Минска в 1994—1998 годах.