Пропутинские интеллектуалы выступили с осуждением звучащих из России ядерных угроз

С заявление выступили члены российского Совета по внешней и оборонной политике — структуры целиком пропутинской. Правда, подписали его не все. Хотя список подписантов периодически пополняется.

«В последнее время появились выступления и заявления, в том числе, ряда членов СВОП, в которых, пусть и с многочисленными оговорками, распространяется идея нанесения Россией превентивного ядерного удара при негативном варианте развития военных действий в Украине и на примыкающих к ней территориях. Причём авторы не ограничиваются полётом фантазии о применении тактического ядерного оружия по территории Украины, но и предлагают бить по основным странам НАТО.

Мы хорошо знаем результаты давних и современных исследований возможного ущерба в результате такой войны. Надеяться, что ограниченным ядерным конфликтом можно будет управлять и не допустить его перерастания в глобальную ядерную войну — верх безответственности. Это означает, что на кону — уничтожение десятков и, может быть, даже сотен миллионов человек в России, Европе, Китае, США, в других странах. Это — прямая угроза человечеству вообще.

Для нашей страны, разрушенной в ходе подобной катастрофы, для нашего народа, дезорганизованного такой войной, это ещё означало бы и перспективу утраты суверенитета под давлением уцелевших народов Юга.

Недопустимо псевдотеоретическими рассуждениями и эмоциональными высказываниями в стиле т. н. «ток-шоу» формировать в обществе такие настроения, которые могут подтолкнуть к принятию катастрофических решений.

Это уже не теоретические концепты. Это — не только прямая угроза всему человечеству, но и вполне конкретное предложение убить всех, кто нам дорог и кого мы любим.

Мы, члены Совета по внешней и оборонной политике, считаем такие предложения абсолютно неприемлемыми и безоговорочно осуждаем их.

Никто и никогда не должен шантажировать человечество угрозой применения ядерного оружия и, тем более, отдавать команду на его боевое применение».

Члены СВОП:

Адамишин Анатолий Леонидович, советский и российский дипломат, бывший посол СССР в Италии, бывший посол России в Великобритании.

Арбатов Алексей Георгиевич, политолог, действительный член российской Академии наук, сын академика Георгия Арбатова.

Арбатова Надежда Константиновна, доктор политичеких наук.

Белкин Александр Анатольевич, многолетний сотрудник Госкомитета по обороне, зампредседателя СВОП.

Бовт Георгий Георгович, главный редактор, журнал «Русский мир.ru».

Боровик-Хильчевская Вероника Юрьевна, президент медиахолдинга «Совершенно секретно».

Высоцкий Александр Михайлович — директор по корпоративным отношениям «Яндекс Go».

Гольц Александр Матвеевич — первый заместитель главного редактора интернет-издания «Ежедневный журнал», в прошлом — военный корреспондент.

Гуревич Владимир Семенович — главный редактор, Издательский дом «Время».

Дворкин Владимир Зиновьевич — главный научный сотрудник, Центр международной безопасности ИМЭМО РАН, генерал-майор в отставке.

Дубинин Сергей Константинович — бывший глава Центробанка России, заведующий кафедрой финансов и кредита экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Дымарский Виталий Наумович — главный редактор исторического журнала «Дилетант».

Захаров Александр Владимирович — вице-президент инвестиционной компании «Еврофинансы».

Золотарев Павел Семёнович — заместитель директора Института США и Канады РАН.

Каспэ Святослав Игоревич — профессор Высшей школы экономики.

Кошляков Лев Сергеевич — полковник КГБ в отставке

И другие.