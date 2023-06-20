Пропавшие возле «Титаника» вышли на связь

Исследователь Рори Голден, который был первым ирландским дайвером, посетившим место крушения «Титаника» в 2000 году, и в данный момент находящийся на борту пропавшего там же туристического судна, вышел на связь в соцсети. Об этом пишет издание The Irish Sun. Мужчина заявил, что он и все пассажиры в порядке.

«Я хочу поблагодарить всех, кто пытался отправить мне сообщение в WhatsApp. Проводится масштабная поисково-спасательная операция. Реакция и предложения помощи во всем мире действительно поразительны и только показывают настоящую доброту людей в такое время», — написал исследователь из Дублина, который уже в пятый раз погружается на дно в месте крушения «Титаника».

Он добавил, что возможности выхода в интернет на борту субмарины в данный момент сильно ограничены и сейчас необходимы прежде всего для поисково-спасательных работ. Ранее компания Ocean Gate, которая организует подводное путешествие к обломкам легендарного лайнера, сообщила, что использует Starlink Илона Маска для связи с судном. Однако в чем причина сбоя со связью с экипажем, пока неясно.

СМИ также сообщают, что на борту находятся пять человек, среди которых британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также еще несколько крупных предпринимателей, которые отдали за злополучный тур по 250 тысяч долларов.

Напомним, что крушение« Титаника» произошло чуть больше 111 лет назад — в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. Лайнер столкнулся с айсбергом, в результате чего получил сильные повреждения и затонул. По разным оценкам погибло от 1495 до 1635 человек.