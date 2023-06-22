ПРООН: Чтобы разминировать Украину за пять лет, необходим «план Маршалла»

Необходимо срочно провести разминирование в Украине, чтобы вернуть экономику страны в нормальное русло и дать возможность выращивать сельхозпродукцию для всего мира, заявил представитель Программы развития ООН (ПРООН) Пол Хеслоп.

На брифинге для журналистов в Женеве Хеслоп сообщил, что правительство Украины просит ООН решить проблему экономического воздействия минного загрязнения «за годы, а не за десятилетия».

Процесс очищения территории от мин и остатков разорвавшихся снарядов часто занимает десятилетия и требует значительных инвестиций.

«При наличии необходимых ресурсов и соответствующих обязательств со стороны международного сообщества и, возможно, в рамках реализации чего-то похожего на план Маршалла, мы считаем, что к 2028 году мы сможем помочь Украине устранить 75 процентов экономических последствий конфликта», – добавил Хеслоп.

Украина стала самой заминированной территорией в мире. По оценкам Национального управления по противоминной деятельности, более 180 000 квадратных километров, что составляет четверть территории страны, могут быть заминированы. Таким образом, опасность грозит более 14 миллионам человек.

Учитывая интенсивность боевых действий и типы используемого оружия, ПРООН предупреждает, что Украина сталкивается с проблемами, которые Европа переживала в конце Второй мировой войны.

Чтобы ускорить процесс разминирования, подчеркнул Хеслоп, наряду с традиционными методами потребуется применение инноваций, таких как спутниковые снимки и дроны. По его словам, необходимо также обеспечить инвестиции в обучение саперов и их экипировку, а также привлечь к проектам международные финансовые институты, чтобы украинские фермерские хозяйства и энергетические компании могли занять деньги для расчистки территорий.

Хеслоп призвал международное сообщество инвестировать в разминирование, отметив что в этом случае «уже через пять лет Украина сможет снова стать сельскохозяйственной державой». Он добавил, что это приведет к снижению глобальных цен на продовольствие, в чем заинтересованы все страны мира.

Возможные мины на Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси сообщил сегодня, что ему известно о сообщениях о минах, якобы установленных вблизи пруда-охладителя на Запорожской АЭС (ЗАЭС).

По его словам, во время недавнего визита на ЗАЭС, на объекте, включая пруд-охладитель, не были выявлены мины. В то же время Гросси отметил, что МАГАТЭ известно о предыдущих случаях установки мин за периметром завода, а также в определенных местах на территории завода. По объяснению сотрудников службы безопасности ЗАЭС, это было сделано в оборонительных целях.

«Хотя присутствие любого взрывного устройства не соответствует стандартам безопасности, основные функции безопасности объекта не затронуты существенным образом. Мы отслеживаем этот вопрос с большим вниманием», – подчеркнул Гросси.